Liga Pre-Federal: festejó Racing en el Gigante de Villa Italia

En Tandil, Racing volvió a ganar en la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet.

El “Chaira” se impuso 80 a 70 a Unión y Progreso en el Gigante de Villa Italia y llegó a 8 conquistas sobre 2 presentaciones.

Las acciones en el renovado gimnasio “Villero” fueron de dominio absoluto para el elenco dirigido por Matías Orlando que tuvo a Tomás Sterz como máximo anotador con 23 puntos, misma cantidad que aportó Franco Chir en el equipo de Tandil.

En la continuidad del certamen regional, Racing volverá a viajar a Tandil, pero se presentará en el Duggan Martignoni ante Independiente.

Síntesis Unión y Progreso – Racing:

Estadio: Gigante de Villa Italia

Árbitros: Merchant y Aguera

Unión y Progreso (70): Chir (23), Barroso (6), Reguera (2), Garegnani (12), Vergara (9) -FI- Tomé (3), Larea (2), Ferreiro Grau (8), Barsottini (5), Theill (0). DT- Álvaro Castiñeira

Racing (80): Cuadrillero (0), Sterz (23), Delgado (13), Yaben (15), Weisbeck (1) -FI- Alonso (10), Santana (12), Larregina (4), Sesto (12). Dt- Matías Orlando

Parciales: 28 – 15; 40 – 38; 59 – 68 y 70 – 80