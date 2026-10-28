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Presencia para los hermanos Aman en La Liga

Gonzalo y Santiago Aman se presentaron en las dos competencias más importante del país en la noche del pasado martes. Primeros puntos de la temporada para el menor de los hermanos.

Miércoles, 28 de octubre de 2026 a las 21:43
Foto: Liga Nacional

Por Redacción

Los hermanos Santiago y Gonzalo Aman fueron protagonistas en sus equipos en la continuidad de la Liga Nacional y la Liga Argentina.

En la máxima categoría del básquet argentino, Gonzalo Aman sumó su primero punto de la temporada en la victoria de Peñarol 95 a 76 ante San Martín en el Polideportivo Islas Malvinas.

El olavarriense completó 21:53 minutos y además de su conversión, sumó 3 rebotes y 1 tapa.

Por otro lado, Santiago Aman integró la nómina de Quilmes que cerró derrota su presentación en La Pampa. Fue derrota por un reñido 80 a 75 ante Pico Fútbol Club.

En lo que son los primeros minutos en la segunda categoría más importante del país, Aman aportó 1 rebote en 5:53.

 

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