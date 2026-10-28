Presencia para los hermanos Aman en La Liga

Los hermanos Santiago y Gonzalo Aman fueron protagonistas en sus equipos en la continuidad de la Liga Nacional y la Liga Argentina.

En la máxima categoría del básquet argentino, Gonzalo Aman sumó su primero punto de la temporada en la victoria de Peñarol 95 a 76 ante San Martín en el Polideportivo Islas Malvinas.

El olavarriense completó 21:53 minutos y además de su conversión, sumó 3 rebotes y 1 tapa.

Por otro lado, Santiago Aman integró la nómina de Quilmes que cerró derrota su presentación en La Pampa. Fue derrota por un reñido 80 a 75 ante Pico Fútbol Club.

En lo que son los primeros minutos en la segunda categoría más importante del país, Aman aportó 1 rebote en 5:53.