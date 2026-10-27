¿Quién dirigirá la revancha entre Estudiantes y Racing por el Torneo Federal?

Si bien las designaciones arbitrales para los campeonatos de fútbol del interior “bajan” desde el Consejo Federal a las Ligas, algunas cuestiones suelen no ser tan formales, el asunto llega más o menos cerrado a Buenos Aires y desde allí se hacen las comunicaciones cada miércoles para el Federal “A” y el Torneo Regional Federal.

Antes del primer partido entre Racing y Estudiantes por los cuartos de final del TRFA todas las partes se habían puesto de acuerdo en que tanto para la ida como para la vuelta serían designadas ternas, más un cuarto árbitro, de los planteles de la Liga de Fútbol de Olavarría.

El primer árbitro elegido fue Valentín Pompei y para la revancha quedaron dos candidatos: Nicolás Moreno y Agustina Loos. Esto era así hasta el domingo pasado a las 5 y media de la tarde. Con todo lo que dejó el primer clásico, por estas horas la cuestión está en revisión. “Al que le toque va a recibir una brasa al rojo vivo en sus manos” confió a este medio un dirigente que pidió reserva de identidad.

Como consecuencia, a poco más de 24 horas de conocerse las autoridades del encuentro que definirá a uno de los semifinalistas del certamen, gana adeptos la posibilidad de que el partido sea controlado por una terna foránea.