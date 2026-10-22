Los clásicos más importantes de la historia no tendrán visitantes

Foto: Claudio Stular

Lamentablemente ninguna de las dos fiestas podrá ser completa. La Policía confirmó este jueves que los dos partidos que disputarán Racing y Estudiantes por los cuartos de final del Torneo Federal Amateur no tendrán parcialidades visitantes.

Racing recibirá este domingo desde las 15 a su tradicional rival en el “José Buglione Martinese” y el domingo 1 a las 11 se disputaría la revancha en el Estadio Central del Parque Carlos Guerrero.

“No encontramos receptividad. Nos parece una locura, todo se hace muy difícil así. Nos bajan los brazos” dijo un dirigente de Estudiantes.

Otra cuestión importante de esta serie es que los dirigentes chairas anunciaron venta anticipada de entradas para el compromiso de este fin de semana. Será el sábado de 16 a 19 en Brown y Necochea.

También se supo que Racing entregará entradas sin costo a las personas con discapacidad, las que se realizarán únicamente de manera anticipada y se podrán adquirir hasta el viernes a las 19 en la secretaría del club, Cerrito 3698.

Los requisitos son presentar Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y DNI al momento de retirarla. El cupo de entradas será limitado y no se podrán retirar el día del encuentro en los accesos al estadio.