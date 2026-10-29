Fútbol Menor: hubo “Clásicos de la Ciudad” y otros pendientes

La Liga de Fútbol de Olavarría sigue poniendo al día el segundo torneo del año para las categorías formativas y fue con dos cruces y cinco partidos.

En el Buglione Martinese, Racing recibió a Estudiantes en las tres categorías más pequeñas y hubo tres triunfos para el “Bataraz” en el “Clásico de la Ciudad”.

Los otros tres cotejos de la 10° fecha entre el “Chaira” y el “albinegro” fueron suspendidos en la tarde del miércoles por la lluvia caída.

Por otro lado, y completando sus duelos de la 7° fecha, Loma Negra recibió a Ferro. Hubo un empate y una victoria para el “Carbonero”.

Los resultados:

En Décima:

Racing 0 – 2 Estudiantes

En Novena:

Racing 1 – 3 Estudiantes

En Octava:

Racing 1 – 2 Estudiantes

Loma Negra 0 – 1 Ferro

En Séptima:

Loma Negra 4 – 4 Ferro