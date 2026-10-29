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Primer festejo “Bataraz” en el Torneo Federal Sub13

En la jornada del último miércoles, Estudiantes logró su primer triunfo en el Torneo Federal Sub13.

Jueves, 29 de octubre de 2026 a las 14:30

Por Redacción

Estudiantes viajó a la ciudad de Las Flores para enfrentar a El Taladro y por primera vez en el certamen organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, sumó de a tres.

El “Bataraz”, único representante olavarriense en la competencia, venció a El Taladro por 4 a 1 en condición de visitante.

Los goles del “Bata” fueron convertidos por Gaspar Eyler, quien se destacó con un doblete, Salvador Casiraghi y Tomás Fernández.

Con este resultado, Estudiantes consiguió su primera victoria en el torneo y comienza a enfocarse en la próxima etapa.

A partir de la semana que viene se pondrán en marcha los partidos de vuelta, una instancia clave en la que el conjunto “albinegro” buscará sumar los puntos necesarios para avanzar a la próxima fase.

 

Fuente: prensa CAE

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