Primer festejo “Bataraz” en el Torneo Federal Sub13

Estudiantes viajó a la ciudad de Las Flores para enfrentar a El Taladro y por primera vez en el certamen organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, sumó de a tres.

El “Bataraz”, único representante olavarriense en la competencia, venció a El Taladro por 4 a 1 en condición de visitante.

Los goles del “Bata” fueron convertidos por Gaspar Eyler, quien se destacó con un doblete, Salvador Casiraghi y Tomás Fernández.

Con este resultado, Estudiantes consiguió su primera victoria en el torneo y comienza a enfocarse en la próxima etapa.

A partir de la semana que viene se pondrán en marcha los partidos de vuelta, una instancia clave en la que el conjunto “albinegro” buscará sumar los puntos necesarios para avanzar a la próxima fase.

Fuente: prensa CAE