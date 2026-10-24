Goles y postergaciones para la continuidad del Torneo “Chino Benítez”

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas jugó parcialmente la 11° fecha ya que las malas condiciones climáticas obligaron a reprogramar dos cruces.

Debido a la lluvia caída en las últimas horas en la Ciudad, Racing vs Estudiantes y Luján vs Sierra Chica no lograron completar la programación como estaba estipulado y son nuevos asteriscos en la competencia oficial.

En los partidos que sí se jugaron, Embajadores y Ferro desdoblaron uno de los duelos destacados y jugaron en dos escenarios con cuatro victorias para el “Diplomático” y dos para el “Carbonero”

Loma Negra y El Fortín, por su parte, ganaron en todas sus presentaciones y sumando muchos goles y San Martín resignó una conquista ante Villa Mailin que festejó en Octava.

La continuidad del certamen será el miércoles en el Parque Guerrero con el “Bata” recibiendo al “Chaira” en tres cotejos desde las 16:30 hs.

Los resultados:

En Décima:

Villa Mailin 0 – 4 San Martín

Embajadores 4 – 0 Ferro

El Fortín 5 – 0 Municipales

Loma Negra 4 – 0 Colonias y Cerros

En Novena:

Embajadores 0 – 1 Ferro

El Fortín 6 – 0 Municipales

En Octava:

Villa Mailin 1 – 0 San Martín

Embajadores 1 – 0 Ferro

El Fortín 4 – 0 Municipales

En Séptima:

Villa Mailin 1 – 9 San Martín

Ferro 6 – 1 Embajadores

El Fortín 4 – 0 Municipales

Loma Negra 4 – 0 Colonias y Cerros

En Sexta:

Ferro 0 – 1 Embajadores

Lujan vs. Sierra Chica (suspendido)

Loma Negra 2 – 0 Colonias y Cerros

En Quinta:

Ferro 0 – 1 Embajadores

El Fortín 2 – 1 Municipales

Lujan vs. Sierra Chica (suspendido)

Loma Negra 2 – 0 Colonias y Cerros