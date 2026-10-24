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Goles y postergaciones para la continuidad del Torneo “Chino Benítez”

Durante la jornada del sábado tuvo continuidad el Torneo “Chino Benítez”, pero fue con actividad parcial ya que algunos enfrentamientos fueron suspendidos por la lluvia. Loma Negra y El Fortín ganaron todo.

Sabado, 24 de octubre de 2026 a las 22:29
Fotos: Andrés Arouxet

Por Redacción

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas jugó parcialmente la 11° fecha ya que las malas condiciones climáticas obligaron a reprogramar dos cruces.

Debido a la lluvia caída en las últimas horas en la Ciudad, Racing vs Estudiantes y Luján vs Sierra Chica no lograron completar la programación como estaba estipulado y son nuevos asteriscos en la competencia oficial.

 

 

En los partidos que sí se jugaron, Embajadores y Ferro desdoblaron uno de los duelos destacados y jugaron en dos escenarios con cuatro victorias para el “Diplomático” y dos para el “Carbonero”

Loma Negra y El Fortín, por su parte, ganaron en todas sus presentaciones y sumando muchos goles y San Martín resignó una conquista ante Villa Mailin que festejó en Octava.

 

 

La continuidad del certamen será el miércoles en el Parque Guerrero con el “Bata” recibiendo al “Chaira” en tres cotejos desde las 16:30 hs.

Los resultados:

En Décima:
Villa Mailin 0 – 4 San Martín 
Embajadores 4 – 0 Ferro 
El Fortín 5 – 0 Municipales  
Loma Negra 4 – 0 Colonias y Cerros 

En Novena:
Embajadores 0 – 1 Ferro 
El Fortín 6 – 0 Municipales  

En Octava:
Villa Mailin 1 – 0 San Martín
Embajadores 1 – 0 Ferro 
El Fortín 4 – 0 Municipales 

En Séptima:
Villa Mailin 1 – 9 San Martín 
Ferro 6 – 1 Embajadores 
El Fortín 4 – 0 Municipales  
Loma Negra 4 – 0 Colonias y Cerros  

 

 

En Sexta:
Ferro 0 – 1 Embajadores  
Lujan vs. Sierra Chica (suspendido)
Loma Negra 2 – 0 Colonias y Cerros

En Quinta:
Ferro 0 – 1 Embajadores  
El Fortín 2 – 1 Municipales  
Lujan vs. Sierra Chica (suspendido)
Loma Negra 2 – 0 Colonias y Cerros  

 

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