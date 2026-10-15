Estudiantes viajó a Neuquén con las Juveniles

Las dos categorías menores del rugby de Estudiantes viajaron a Neuquén para compartir jornadas de deporte, aprendizaje y camaradería.

La M14 disputó el sábado un triangular amistoso, enfrentándose primero a Marabunta Rugby y luego a Roca Rugby Club. El equipo “albinegro” sumó una victoria y una derrota, respectivamente, en una jornada que dejó mucho más que resultados.

Por su parte, la M16 fue protagonista del Torneo de La Flor, organizado en Neuquén Rugby Club donde logró la conquista de la Copa de Plata al vencer, en el último partido, a Pehuenes por 14 a 0.

La gira también incluyó actividades recreativas que hicieron aún más especial el viaje. El viernes, antes de comenzar con las jornadas deportivas, los chicos realizaron la Bajada del Río Limay en gomón, además de disfrutar de otras propuestas que completaron un fin de semana diferente, de encuentro y diversión.

Fuente: Prensa CAE