Torneo Regional Amateur: triunfos para Deportivo Norte y Huracán

La competencia que otorga ascensos al Torneo Federal A sigue adelante con las llaves de Play-Off y además del duelo de pampeanos que terminó en empate, hubo victorias para Deportivo Norte y Huracán.

Mientras en el Buglione Martinese el “Clásico de la Ciudad” terminaba igualado, Deportivo Norte se impuso en su visita a Quilmes y Huracán consiguió una diferencia considerable ante Santa Rita de Piedritas.

Previamente, en la noche del último jueves, los Cuartos de Final, habían iniciado con empate en La Pampa.

Los resultados:

All Boys (Trenel) 0 – 0 Ferro (General Pico)

Quilmes (Mar del Plata) 0 – 1 (Enzo Astiz) Deportivo Norte (Mar del Plata)

Huracán (Ingeniero White) 3 (Iván Agudiak -2-, Agustín Seisdedos) – 0 Santa Rita (Piedritas)