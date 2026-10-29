Comenzaron los preparativos para la visita del Papa a Luján

A poco menos de dos semanas del día previsto para la misa frente a la Basílica, los preparativos avanzan. En las últimas horas se observó un importante progreso en las tareas de montaje de estructuras tubulares en la plaza Belgrano y la colocación de vallas que delimitan distintos sectores del espacio frente al templo.

La ciudad espera recibir a gran cantidad de personas, tomando como antecedente lo que fue la última peregrinación juvenil del 3 y 4 de octubre, donde se contabilizaron más de 2 millones y medio de peregrinos.

Como ya se viene informando, la misa central será el miércoles 11 de noviembre a las 10:00 frente a la Basílica con un recorrido previo del Papamóvil por la Avenida Nuestra Señora de Luján.

El arzobispo de Mercedes- Luján Jorge Eduardo Scheining brindó declaraciones y expresó: "Luján es un lugar muy querido por el pueblo argentino”, subrayó y agregó: “La Virgen ama a su pueblo. Por eso, nos estamos preparando para recibir al Papa y a todos los asistentes, que, creemos, serán muy numerosos. La hospitalidad es un rasgo distintivo de este lugar; de hecho, estamos promoviendo una pastoral de hospitalidad porque creemos que este es el mandato de la Virgen de Luján: asegurar que toda persona que venga aquí se sienta bienvenida, porque ella siempre nos recibe”.

Desde la organización se recordó que el ingreso a la plaza es únicamente con inscripción previa.

Se apuntó además que los patios abrirán el martes 10 a las 16:00 por orden de llegada para seguir el evento en pantallas gigantes, con una vigilia y festival desde las 18:00 en el Parque San Martín.

Los operativos de tránsito y cortes vehiculares comenzarán el viernes 6, cerrándose totalmente el acceso a la ciudad el martes 10 al mediodía.

Habrá siete accesos por ruta con estacionamiento para autos y micros, desde donde se realizará una caminata de entre 3 y 8,5 kilómetros, o bien se podrá utilizar el Tren Sarmiento con frecuencias reforzadas.

También se informó que permitirán el ingreso con una mochila de hasta 15 litros. Estará prohibido ingresar con vidrio, alcohol, mascotas, carpas y sombrillas.

En todo el trayecto habrá 51 puestos de cuidado y 34 de hidratación asistidos por voluntarios con remera amarilla.

Dada la magnitud del evento, las autoridades sugieren a los asistentes llegar a la ciudad en los días previos a la misa y a peregrinar a pie hasta el santuario.

Los trenes de las líneas Sarmiento (Once–Luján–Mercedes) y San Martín (Retiro–Open Door) funcionarán con la máxima frecuencia posible.

Dos zonas operativas



El operativo divide el centro de la ciudad en dos áreas. La Zona Cero comprende el sector inmediato a la Basílica y la Plaza Belgrano, con acceso desde la Ruta Provincial 7. Alrededor de ella se extiende la Zona de Influencia, que abarca el casco céntrico delimitado aproximadamente por el río Luján y la calle Mariano Moreno.

Cierres en la Zona Cero



Las restricciones comenzarán de manera progresiva:

Sábado 7 de noviembre, 00:00 h: se cierra el acceso desde la Autovía 7 por la bajada a Walk, a la altura del ingreso a Changomás (Tótem). La calle 9 de Julio, entre 25 de mayo y Mitre, quedará limitada a la circulación peatonal de ingreso a la Basílica.

Domingo 8 de noviembre, 22:00 h: despeje vehicular de la Zona Cero.

Lunes 9 de noviembre, 00:00 h: cierre total de la Zona Cero.

Martes 10 de noviembre, 00:00 h: cierre total de la salida de la Av. Nuestra Señora de Luján hacia la Autovía 7.

A partir del cierre total de la Zona Cero, las misas habituales de la Basílica se trasladarán al Parque San Martín.



Corte vehicular en la Zona de Influencia

Desde el lunes 9 de noviembre a las 00:00 h se cortará el tránsito vehicular en:

Calle Mariano Moreno, desde Dr. Real hasta Ituzaingó.

Calle Dr. Real, desde 9 de Julio hasta Mariano Moreno.

Calle Ituzaingó, desde Mariano Moreno hasta 9 de Julio.

Calle 9 de Julio, desde Dr. Real hasta Ituzaingó.



En todo este sector se podrá circular a pie. El Municipio informará en los próximos días el método de identificación y autorización para quienes vivan o trabajen dentro de la zona, así como para hoteles, alojamientos y otras empresas de servicios que necesiten ingresar con sus huéspedes.



Cortes en puentes



También desde el lunes 9 a las 00:00

Puente Mendoza: cerrado al tránsito vehicular, con paso peatonal habilitado.

Puente Gogna: cierre total, vehicular y peatonal.

Puente Mitre: cierre total, vehicular y peatonal.

Puente Muñiz y Puente de las Tropas: abiertos, con circulación normal.