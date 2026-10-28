Un equipo arbitral de Tandil controlará la revancha del clásico

Al Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino llegaron ecos del primer partido que disputaron el pasado domingo Racing (2) y Estudiantes (2) en el arranque de los cuartos de final de la Región Pampeana Sur y cambió de rumbo: para la revancha optó por un equipo arbitral foráneo en lugar de uno perteneciente a los registros de la LFO.

Lautaro Manuel Paletta será la autoridad central este domingo a las 11 de la revancha en el Parque Carlos Guerrero, como primer asistente se desempeñará Fernando Zabalza y como segundo Mauro Fernando Cejas. El cuarto árbitro será Mauro Ignacio Echarren, también tandilense.

Deportivo Norte (1) y Quilmes de Mar del Plata (0) también se medirán a las 11 en Mar del Plata, con el arbitraje Lucas De Dios de Coronel Dorrego.

Santa Rita de Piedritas (0) recibirá a las 16 a Huracán de Ingeniero White (3). El arbitraje estará a cargo de una terna de Carlos Casares, encabezada por Walter Herrera Hernández.

Las semifinales empezarán a definirse este miércoles, con la revancha entre Atlético Villegas (0) - Ferro de Pico (1) en la provincia de Buenos Aires.