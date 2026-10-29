La Línea 514 de transporte interurbano cambia su recorrido

La Línea 514, que conecta a Olavarría con las localidades de Hinojo, Colonia Hinojo y Sierra Chica, brindado por la empresa “Las Sierras de Olavarría”, sufrirá un cambio en su recorrido desde el próximo lunes 2 de noviembre, según informaron desde el Municipio.



Detallaron que la medida fue tomada “con el objetivo de optimizar los tiempos de viaje y mejorar la eficiencia del servicio”.



Se modificará particularmente el recorrido a Olavarría desde las localidades de Hinojo, Colonia Hinojo y Sierra Chica.



Se detalló que esta adecuación implicará que las unidades dejarán de circular de forma definitiva por el desvío que comprendía la Avenida Sarmiento, la calle Rivadavia y la Avenida Colón.



A partir del próximo lunes, al ingresar a la planta urbana de la ciudad, el nuevo trayecto de regreso quedará configurado de la siguiente manera: Desde el egreso del Camino Unión de los Pueblos, los colectivos circularán por la Avenida Dante y Torcuato Emiliozzi, ingresando luego por la Avenida Pringles hasta la calle Merlo, continuarán por Merlo hasta la calle Alsina, luego por Alsina hasta la Avenida Del Valle, y por esta última retomarán la Avenida Pringles para finalizar el recorrido en la Terminal de Ómnibus.



De esta forma, las paradas quedarán establecidas en las esquinas de:



- Avenida Pringles y Fassina

- Merlo y 9 de Julio

- Merlo y Moreno

- Alsina y Merlo

- Alsina y Estrada

- Alsina y República del Líbano

- Alsina y Roque S. Peña

