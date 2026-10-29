Le robó a remisero y lo hirió con una navaja



Un remisero de la empresa “MyM” fue víctima de un violento asalto en las últimas horas.



Según el informe oficial, todo ocurrió en inmediaciones de Roque Sáenz Peña y Santa Cruz, donde un delincuente de 25 años atacó al trabajador con una navaja y le provocó heridas cortopunzantes -leves- en el cuerpo.



Se dio aviso al 911 y un móvil que acudió al lugar logró aprehender al ladrón, quien pretendía sustraer dinero en efectivo.

Se supo, además, que tras forcejear con el chofer el delincuente se descompensó y tuvo que ser trasladado al Hospital Municipal con custodia policial. Este jueves fue dado de alta y fue llevado a la Comisaría Segunda, donde quedó a disposición de la justicia.



Entre los elementos recogidos por la Policía se encuentran una campera, un teléfono celular, una navaja de mano y dinero en efectivo.



Se iniciaron actuaciones por “robo calificado” con intervención de la UFI 4 a cargo de la fiscal Paula Serrano.



