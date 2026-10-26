Liga Sudamericana: terminó la participación del “Celeste”

Un triunfo y una derrota sumó Oberá Tenis Club en el cierre de su participación internacional.

En la segunda presentación del Grupo D, el equipo misionero no pudo hacerle frente a la jerarquía de Flamengo, se vio superado por el rival y cayó 93 a 73. Agustín Brocal, el único de los representantes de Olavarría en cancha luego de la lesión de Sansimoni, aportó 5 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperaciones.

Cerrando la participación, el “Celeste” derrotó a Paisas de Colombia por 84 a 83, pero no le alcanzó para llegar a Cuartos de Final por diferencia de puntos en el triple empate.

Bruno Sansimoni sí fue de la partida en el cierre de la participación internacional y completó 25:47 minutos con 11 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias y 1 robo, mientras que Agustín Brocal sumó 17 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 1 robo en 35:54 minutos.

Flamengo y Paisas, en los Cuartos de Final, jugarán en el Grupo F, con Boca Juniors (ARG) y Brasilia Basquete (BRA) y en el Grupo E chocarán Mogi Basquete (BRA), CD Jorge Guzmán (ECU), Independiente de Oliva (ARG) y Nacional (URU).