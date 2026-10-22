Deportistas del "Bata" compitieron en el Argentino de Selecciones

Representantes del Club Atlético Estudiantes completaron la pasada semana su participación en el selectivo de Federación que se presentó en Córdoba.

El equipo masculino finalizó en el quinto puesto, mientras que las damas terminaron 11° y lograron mantener la categoría. Además, Eros Landoni y Gerónimo Martínez Amoroso se destacaron en la ofensiva masculina con tres goles cada uno.

En el seleccionado femenino estuvo Victoria Meira, jugadora surgida del Club y que, por derecho federativo, tuvo la posibilidad de representar a la Federación Tandilense.

Las damas completaron una buena fase de grupos, con un triunfo por 3 a 2 frente a la Asociación Sudoeste de Buenos Aires, con un gol de Meira; un empate 2 a 2 ante la Federación de Santiago del Estero; y una victoria por 3 a 1 frente a la Federación Catamarqueña.

En la instancia siguiente, igualó sin goles frente a la Federación Entrerriana y cayó 3 a 2 en la definición por penales. Luego, en el encuentro ante la Asociación Santafesina, volvió a empatar 2 a 2 y se impuso 3 a 2 en los penales, con Victoria Meira convirtiendo en la definición. De esta manera, el seleccionado femenino finalizó en el 11º puesto y consiguió mantener la categoría, un objetivo importante de cara a las próximas temporadas.

Por el lado de los caballeros, Estudiantes tuvo tres representantes, Eros Landoni y Gerónimo Martínez Amoroso, jugadores surgidos de la institución y actualmente vinculados a Santa Bárbara, y Jordi Brown, integrante del plantel “albinegro”.

El equipo masculino comenzó su participación con un empate 1 a 1 ante la Asociación Litoral, con gol de Eros Landoni. Luego venció 2 a 1 a la Asociación Tucumana, con un tanto de Gerónimo Martínez Amoroso, y cayó frente a la Asociación de Buenos Aires por 3 a 0.

En los cruces por la ubicación final, la FTH se recuperó con una contundente victoria por 3 a 0 ante la Asociación Salteña, encuentro en el que Landoni volvió a convertir. Finalmente, en el partido por el quinto y sexto puesto, derrotó 5 a 3 a la Asociación Tucumana, con dos goles de Gerónimo Martínez Amoroso y uno de Landoni.

Fuente: Prensa CAE