Mucha actividad para el hockey “albinegro” y una categoría finalista

Cargado fin de semana tuvo el hockey del Club Estudiantes que compitió con Damas y Caballeros en diferentes instancias del certamen organizado por la Federación Tandilense de Hockey y también con el equipo Máster en la competencia de la Asociación Azuleña de Hockey.

El pasado sábado, las categorías femeninas visitaron a Remo en Azul en cuatro categorías y el domingo, fue el turno de los Caballeros.

En la cancha sintética del Parque Guerrero, el equipo U19 fue anfitrión del triangular de Play-Off por ser el campeón de la Fase Regular, pero tras una victoria y una derrota deberá jugar la Final Anual el próximo 22 de noviembre.

Por último, el equipo Máster continúa avanzando en el Torneo de Primera B de la Liga Azuleña y logró la clasificación a Semifinales.

Los resultados:

Damas

Sub14: Remo 5 – 0 CAE

Sub16: Remo 1 – 1 (Jazmín Isidro) CAE

Sub19: Remo 3 – 2 (Emilia Martínez Amoroso y Clara Matharan) CAE

Primera: Remo 6 – 0 CAE

Caballeros:

Semifinales: CAE 4 (Jordi Brown -3- y Adriano Quintana) – 1 MDQ 06

Final: CAE 0 – 1 Independiente

Máster:

Cuartos de Final: CAE 2 (María Melotto y Natalia Balbuena) – 0 River Plate (Azul)

Fuente: prensa CAE