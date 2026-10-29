Se viene la gran jornada de la comida italiana en Olavarría

La Semana de la Cocina Italiana es una iniciativa global, promovida por la red diplomática de la madre patria de decenas de millones de argentinos, que se desarrolla en la segunda quincena de noviembre y tendrá su primera edición en Olavarría el 15 del mes próximo en La Casa del Bicentenario.

La iniciativa promueve la riqueza culinaria de la península itálica y es impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional italiano.

Esta celebración, que va por su undécima edición, ha tenido manifestaciones desde su lanzamiento en las principales ciudades de la Argentina. “El 15 de noviembre vamos a hacer un festival ítalo-argentino, ya que en el mes de noviembre a nivel internacional es la fiesta de la ‘cucina italiana’ en 105 países del mundo” contó Claudia Leonardi, titular de la Sociedad Italiana de Olavarría.

La iniciativa local arrastra meses de preparación. “Nosotros venimos con esta idea desde el año pasado y no se pudo llevar a cabo, así que este año empezamos desde el mes de febrero a hablar, organizar y a ahorrar pesitos tras pesitos para poder cubrir los gastos. Hablamos con el Municipio, que nos cedió La Casa de Bicentenario y el espacio verde en sus alrededores y estamos felices de poder concretarlo” confesó.

Durante la jornada se va a presentar una carpa central tricolor (verde, blanca y roja) donde se podrá disfrutar de la rica (en todas las acepciones de la palabra) comida italiana, food trucks con carnes al estilo italiano, puestos de cervezas, emprendimientos de artesanos.

La parte artística también estará presente. “Vamos a tener dos cantantes muy importantes. Un cantante lírico de la ciudad de Bahía Blanca, Leandro Casey, que ha ganado un concurso muy importante de La Plata y ha viajado a Roma a cantarle al Papa; también vendrá Carolina Villamayor, que es de Miramar, una soprano muy importante. Ellos han formado un dúo, pero también cantan como solistas” anticipó la titular de la SIO.

Se presentará el Ballet de Tandil con sus tres agrupaciones, el ballet de Azul, habrá shows de tango y folclore y resta la confirmación de algunos artistas locales.

“Esperamos que haya una buena convocatoria de personas, que vengan a compartir con nosotros esta fiesta tan emotiva. Olavarría tiene una historia muy importante vinculada a la inmigración y esta es una forma de celebrar las raíces italianas y reconocer el esfuerzo de todas aquellas familias que llegaron aquí” valoró Claudia Leonardi.

La presidenta de la Sociedad Italiana reveló que la organización sigue el trabajo en la búsqueda de sponsors para llevar adelante esta novedad en la oferta cultural olavarriense. “Hasta ahora conseguimos sólo cuatro. Necesitaríamos algunos más” reconoció.