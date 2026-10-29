Siete olavarrienses estarán en las Olimpíadas Argentinas de Química



En la mañana de este miércoles, el intendente municipal Maximiliano Wesner recibió en la sala de reuniones del palacio Municipal San Martín a alumnos que luego de sortear distintas instancias llegaron al Certamen Nacional de las Olimpíadas Argentinas de Química.



Los alumnos que competirán son 7, pertenecientes a las escuelas de Rosario, Fátima y ENAPE, quienes participaron del encuentro junto a sus respectivos directivos. También estuvieron presentes el secretario de Desarrollo de la Comunidad Juan Pablo Arouxet y la Inspectora Distrital de Educación Privada Romina Altafini.



En la charla, los alumnos le contaron al Intendente que hace más de 16 años que nuestra ciudad no contaba con representantes locales en esta instancia final de las Olimpiadas. Se destacó que los alumnos debieron ganar la instancia zonal, participando no sólo con representantes locales, sino de otras ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata entre otras.



En ese sentido, Wesner resaltó el grado de compromiso, dedicación y esfuerzo no solamente de los alumnos, sino de profesores y directivos que acompañaron en cada etapa, para llegar a la instancia nacional.



Los representantes que participarán entre el 3 al 6 de noviembre en la provincia de Córdoba son:



* Nivel Inicial: Thomas Cabral (del Instituto Nuestra Señora del Rosario – INSRO)



* Nivel 1:

Ana Tamagnini (Fátima)

Agustín Donza (ENAPE)

Martina Lescano, Inés Balado Agüero y Santiago Gelso Colombo (Rosario)



* Nivel 2: Lucio Paramio (ENAPE)

