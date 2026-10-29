Sorpresivo aumento de más del 100% en peajes



Conductores que circulaban por la Ruta 226 y debieron pasar por el Peaje de Hinojo este jueves se encontraron con un sorpresivo aumento de tarifas de más del 100%.



El nuevo cuadro establecido por Corresur, la empresa concesionaria que tomó el control del servicio a mediados de este año, cuenta con más categorías - pasó de 5 a 8 - y fija una tarifa especial para motos.



Asimismo, divide a los vehículos de carga según su cantidad de ejes, hasta los que cuentan con más de 8.



Así las cosas, las motocicletas deben abonar $1804,12, mientras que los autos y camionetas (vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura, sin rueda doble), que hasta ayer pagaban $1787,10, ahora tienen que abonar $3608.24.



Cabe recordar que en todas las cabinas funciona el sistema de pago digital a través de Telepase y el pago electrónico manual (medios de pago electrónicos en puntos de cobro, distintos de Telepase).

