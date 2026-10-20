Fútbol Menor: media docena de partidos del Torneo “Chino Benítez”

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas jugó nuevos duelos de la 10° y un pendiente de la jornada inaugural.
En tres escenarios se jugaron seis partidos pendientes en el cronograma formativo del fútbol olavarriense y fue con victorias para El Fortín en tres cotejos, para Racing en dos y para Municipales en el pendiente de la 1° fecha del Torneo “Chino Benítez”
Los resultados:
En Décima
Loma Negra 0 – 5 El Fortín
En Novena
Loma Negra 0 – 6 El Fortín
San Martín 0 – 4 Racing
En Séptima:
Loma Negra 0 – 1 El Fortín
San Martín 0 – 1 Racing
En Quinta:
Municipales 4 – 1 Sierra Chica (1° fecha)