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Fútbol Menor: media docena de partidos del Torneo “Chino Benítez”

Durante el transcurso de este martes, prosiguió la disputa del Torneo Clausura “Chino Benítez” y fue con seis partidos en diferentes escenarios.

Martes, 20 de octubre de 2026 a las 22:00
Foto: Claudia Begunza

Por Redacción

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas jugó nuevos duelos de la 10° y un pendiente de la jornada inaugural.

En tres escenarios se jugaron seis partidos pendientes en el cronograma formativo del fútbol olavarriense y fue con victorias para El Fortín en tres cotejos, para Racing en dos y para Municipales en el pendiente de la 1° fecha del Torneo “Chino Benítez”

Los resultados:

En Décima 
Loma Negra 0 – 5 El Fortín 

En Novena
Loma Negra 0 – 6 El Fortín 
San Martín 0 – 4 Racing 

En Séptima:
Loma Negra 0 – 1 El Fortín 
San Martín 0 – 1 Racing 

En Quinta:
Municipales 4 – 1 Sierra Chica (1° fecha)

 

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