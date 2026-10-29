Nancy Godoy tenía que cabalgar una hora y media con una baqueana para llegar a una escuelita que funciona dentro de “El Curupí”, una estancia ganadera, coto de caza donde daba clases a hijos de peones. Era directora, maestra, portera y cocinera a la vez. El 7 de octubre avisó por mensaje a las 20.45 que había llegado bien. Tenía que regresar el 9 de octubre y nunca volvió. Había denunciado el 28 de agosto por expediente ante el Consejo de Educación el mal estado del edificio (de alguna forma hay que llamarlo). La escuela estaba sin agua potable, con inodoros llenos de tierra, roedores y sin libros de registro desde 2024. La limpió durante dos días con ayuda de una madre para poder dar clases igual.Tenía 52 años. Su cuerpo sin vida fue encontrado este miércoles en la zona de Esquina, donde se concentraban los rastrillajes.Este feminicidio es el triste corolario de una serie de episodios de violencia intra escolar que se han venido registrando en distintos puntos del país, incluida Olavarría.“Nancy fue una maestra rural disruptiva para la época, porque exigió condiciones dignas de trabajo. Cuestionó y exigió también condiciones dignas para que sus alumnos aprendan y esto le costó la vida. La violencia a veces en los espacios tanto urbanos como rurales se da de distintas maneras, pero no deja de ser una situación violenta que termina con esto a ver” planteó Verónica Danelli, secretaria general de Suteba.“Nancy fue asesinada por ser maestra y por ser mujer. De eso no tenemos duda” acotó. En este plano, Verónica no se mostró sorprendida porque la muerte de Nancy sea una noticia más del noticiero que, muy probablemente, en pocos días quedará en el olvido.“Vivimos en una época en la que todo es efímero y todo es fugaz. Los que trabajamos en educación, las maestras y los maestros que transitamos las escuelas todos los días, no nos vamos a olvidar esto, porque más allá de la situación extrema que se vivió en Corrientes todos hemos pasado por situaciones de esta complejidad al querer que los pibes estén en un espacio mejor, con mejores condiciones para aprender”“Nosotros venimos de un paro provincial hace muy poquito, en el que también denunciamos que las situaciones de violencia estaban sucediendo en toda la Provincia y eso se expresa también en todo el país. No es nuevo y es un síntoma de la época, porque tampoco podemos decir que esto siempre fue así en las escuelas” dijo.“Últimamente es lo que está aconteciendo y hacemos responsable de esto a un Presidente que cada vez que tiene la oportunidad de hacer una presentación lo hace insultando a algún sector de la sociedad, siempre hay una agresión dirigida hacia otro y esto se refleja en la sociedad” añadió.“La muerte de Nancy es un dolor muy grande para todos los docentes del país y la verdad que no podemos dejar de mencionar que es muy difícil hoy pensar en una educación sin presupuesto educativo” señaló.“Hoy estamos atravesando el presupuesto educativo más bajo de la historia de nuestro país. En otros momentos llegábamos casi al 6% del PBI, que es lo que dice la ley. Me acuerdo de que peleábamos por incrementarlo a un 8% del PBI y ahora no llegamos ni al 0,70%” denunció.Verónica mencionó que no se puede escindir el contexto de esta tragedia que atraviesa la educación argentina: “Cuando no tenemos paritaria nacional, no tenemos Fonid, los salarios no alcanzan y además no hay inversión tanto en cuestiones materiales, como son los edificios, o en programas que vayan acompañando las trayectorias es muy difícil sostener a la escuela pública”.La dirigente gremial olavarriense venía pidiendo a partir de los hechos de violencia en el Partido la conformación de una mesa intersectorial.“En Olavarría esa mesa estaba conformada, pero hacía tiempo que no estaba asesorando. La última vez que nos encontramos fue luego del primer temporal que tuvimos, hace ya dos años atrás y era momento de renovar las autoridades tanto con representantes de la patronal -como son los inspectores, consejeros escolares-, como también de los sindicatos. Hemos querido poner una fecha y todavía no hemos logrado cerrar ese día de encuentro y la verdad es que necesitamos urgente con todo lo que está sucediendo poder empezar a poner en marcha esta mesa de trabajo” pidió.Danelli invitó a la sociedad olavarriense a sumarse a la Jornada de Lucha con una radio abierta en el Parque Mitre, que se desarrollará este jueves desde las 17 en el Paseo de la Salud con la participación de todos los sindicatos del Frente de Unidad de Olavarría.Por la muerte de Nancy Godoy están detenidos Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, quienes se encuentran imputados por el delito de femicidio. A los dos primeros se les impuso la prisión preventiva sin plazo.Los otros acusados son Rosa Leguizamón -sindicada por homicidio simple- y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio.