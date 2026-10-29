Mateo Mendía jugará la Final de la Copa Argentina

El certamen más federal de la Asociación del Fútbol Argentino tiene al primer finalista de la edición 2026 con la victoria de Platense por penales.

El “Calamar” le ganó 5-4 por penales a Atlético Tucumán, luego de igualar 1 a 1 en los 90 minutos en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y clasificó a la Final de la Copa Argentina.

Renzo Tesuri para Atlético Tucumán y Nicolás Retamar para Platense, uno en cada tiempo, anotaron los goles de la noche.

El defensor olavarriense fue parte del plantel que logró la a cuarta final para los de Vicente López en los últimos tres años, pero no sumó minutos.

El otro finalista se definirá recién el 14 de noviembre, cuando Boca Juniors y Banfield se enfrenten en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.