Liga Pre-Federal: el “Chaira” reaccionó a tiempo y sigue invicto de local

Racing recibió a Alumni de Orense en la continuidad de la Liga Pre-Federal de Básquet y logró una trabajosa victoria.

El “Chaira” se impuso 88 a 73 a Alumni y sigue invicto en el Parque Olavarría. Tomás Sterz fue el goleador del partido con 24 puntos.

No le fue fácil el triunfo a los dirigidos por Matías Orlando porque no arrancaron bien, no estuvieron certeros y les costó mucho reaccionar al juego friccionado que le propusieron, pero con un buen trabajo colectivo dio vuelta la historia y sigue sin conocer la derrota en su gimnasio.

Errático y desfavorable inicio tuvo la “Estrellita” ante su gente y a pesar de la detención obligada desde la banca, la visita llevó el control del juego y el tanteador de un duelo importante para definir posiciones pensando en los Play-Off.

Mejoró en el segundo parcial el equipo local y por primera vez en la noche llegó a tomar la delantera en el electrónico, ventaja que le duró poco y fue el “Rojiblanco” el que llegó dominando al descanso largo.

Fue otro Racing tras el entretiempo, decidido a conservar su invicto empezó a sumar pases, buscar al jugador mejor ubicado y logró una ventaja de 10 puntos que en los últimos 10 minutos se encargó de controlar a pesar de la reacción del representante de Orense que le dio suspenso a la definición.

Terminó ganando Racing, con un buen trabajo colectivo. Gran noche de Sterz, encargado de suplir a Sandoval Lemme en la conducción tras retirarse lesionado, prolijo aporte de Weisbeck, buenas y oportunas apariciones de Sesto y Alonso y un desgastante trabajo de Yaben y Delgado en la pintura que tuvo rédito bastante tarde en la velada pero que terminaron de definir el resultado, resultado donde importó la diferencia pensando en un eventual empate en la tabla de posiciones para los reordenamientos que definirán los cruces de Play-Off.

Síntesis Racing – Alumni (Orense):

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Chantiri, A. y Maiola, E.

Racing (88): Sterz (24), Sandoval Lemme (2), Delgado (16), Yaben (10), Weisbeck (11) -FI- Alonso (2), D´Alessio (0), Larregina (0), Sesto (21), Cuadrillero (2). DT- Matías Orlando

Alumni (73): Ortiz (11), Montenegro (19), Luna (11), Besmalinovich (12), Zambrano (2) -FI- Kuhlman (2), Montenegro (3), Goizueta (0), Muñoz Perea (4), Pedro (9). DT- Candela Arnaldo

Parciales: 17 – 24; 42 – 45; 64 – 56 y 88 – 73