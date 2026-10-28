Liga Pre-Federal: Racing adelanta su partido y juega en Tandil 

Racing viajará a Tandil para visitar a Unión y Progreso por la 11° fecha de la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet.

El “Chaira”, que aún mantiene aspiraciones de quedarse con el primer lugar de la tabla de posiciones se presentará este miércoles desde las 21:30 en el Gigante de Villa Italia en el primero de los dos partidos de la “Fecha Doble”.

Con la intención de prolongar su buen momento, los dirigidos por Matías Orlando emprenderán viaje a la ciudad serrana en horas de la tarde sin Jeremías Sandoval Lemme, que se recupera de una lesión sufrida en la victoria ante Alumni y sin Bruno Dieser Cataldi, también lesionado.

La “Estrellita” se presentará buscando seguir dejando en perdedor al “Villero”, único de los representantes de la Región que aún no ganó.