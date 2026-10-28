Alerta amarilla por tormentas para lo que resta del miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este miércoles una alerta amarilla por fuertes tormentas que abarca a la región centro y sur de la Provincia de Buenos Aires, con Olavarría incluída.



Para la Ciudad, el aviso tiene vigencia hasta la medianoche de este miércoles.



Según el reporte del SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.

