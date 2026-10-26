La Messi Cup tuvo al astro en las tribunas y gol olavarriense

La Octava División de Boca Juniors volvió a ganar en la Messi Cup y en el segundo triunfo de la Fase de Grupos, Isaías García y Jaime Azato marcaron goles ante la mirada de Lionel Messi.

El ídolo argentino dijo presente en Fort Lauderdale para ver el partido entre el “Xeneize” y UE Cornellá, que terminó 3 a 1 para el “Xeneize” con un gol de Jaime Azato cuando se jugaban los últimos minutos del encuentro.

El olavarriense, que había ingresado desde el banco en la segunda parte, recibió la habilitación en el centro del área y puso cifras definitivas. Previamente, en la primera parte, Isaías García había aumentado el marcador.

Por otro lado, Franco Corrales fue titular en el equipo dirigido por Enrique Álvarez que marcha con puntaje ideal en uno de los cuatro grupos que tiene la competencia internacional.

La jornada tuvo la entrega de una camiseta “Azul y Oro” para el ex capitán de la Selección Argentina en manos del coordinador de inferiores del club, Blas Armando Giunta.

El resumen del partido: