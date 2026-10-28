Imputaron a tres hombres por los abigeatos recientes: secuestraron carne, balanza y celulares

En la jornada de este miércoles se realizaron tres allanamientos en el marco de las denuncias realizadas por el productor rural Francisco Franco, quien sufrió la faena de animales y daños en alambrados de su establecimiento agropecuario ubicado en calle 2 entre las avenidas Pellegrini y La Rioja. Los ilícitos se vienen reiterando desde hace meses, incluso en otros campos de la zona.

Los procedimientos fueron solicitados al magistrado interviniente luego del relevamiento de las inmediaciones del lugar del hecho y la revisión de las cámaras de seguridad municipales y privadas.

Los domicilios que se allanaron están ubicados en calle 4 próximo a Arroyo Tapalqué, Rivadavia al 200 y calle 10 al 3500. Las imputaciones de los hechos que investiga el fiscal Juan Mañero recayeron sobre tres hombres, dos de 34 años y uno de 30, cuyas identidades no fueron informadas.

Según la información oficial, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda con colaboración de personal subcomisaría de Loma Negra, Sierras Bayas, personal U.P.P.L, personal CPR Olavarría, personal GAD Olavarría, personal U.T.O.I, personal policial cumpliendo tareas en móviles de protección ciudadana y Policía Científica, secuestraron restos óseos con restos de sangre y carne adheridos, con signos de haber sido sometidos a cortes de faena, telefonía celular fines periciales, una balanza utilizada para el pesaje, fraccionamiento y posterior comercialización de los cortes de carne, un tramo de soga con manchas de sangre, cuchillas de tipo carnicera con restos de grasa, sangre y pelaje animal, telefonía celular fines periciales y en uno de los domicilios fue hallado el vehículo utilizado para los ilícitos, un Ford Taunus.

Allí, personal de Policía Científica observó en el interior del baúl manchas hemáticas, restos tisulares y elementos filamentosos distribuidos en todo el habitáculo. Tomaron muestras para fines periciales.

Se agregó que una vez que se retiró el personal, el auto fue incendiado por los sujetos imputados de estos hechos que fueron notificados de la formación de la causa y continuarán su proceso en libertad.