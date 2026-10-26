Debut en la Messi Cup para el Boca de Corrales, Azato y García

La Sub15 de Boca Juniors, con la presencia de los olavarrienses Franco Corrales, Isaías García y Jaime Azato, tuvo su estreno en la Messi Cup y fue con importante triunfo.

Boca arrancó a paso firme y vapuleó 3-0 nada menos que a Manchester City gracias a los goles de Tiziano Sánchez, Elián Rocha y Benjamín Di Risio, todos antes del primer cuarto de hora.

Uno de los representantes argentinos en la competencia que tiene lugar en Miami y cuenta con tres olavarrienses integra el Grupo D junto a Flamengo (Brasil) y Cornellà (España), además del equipo inglés.

En el "Xeneize", los olavarrienses Franco Corrales y Jaime Azzato fueron titulares e Isaías García sumó minutos llegando desde el banco.

Por otro lado, hubo un debut para Newell’s que saltaron a la cancha con una camiseta con el mensaje “Gracias, Leo” y superaron 1-0 a Arsenal de Inglaterra con gol de Jeremías Suárez y River Plate no pasó del 0-0 ante el Chelsea en el arranque de su defensa del título.