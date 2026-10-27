Concluyó el traslado de dependencias al Polo Judicial

Desde la Suprema Corte de Justicia bonaerense se informó que ya se encuentran en funcionamiento las dependencias previstas en el esquema de distribución de espacios aprobado para desarrollar sus tareas en el denominado Complejo Judicial Olavarría de calle Bolívar y 25 de mayo.

En el marco de lo establecido a través de la Resolución SC 1.241/26, en ese espacio funcionan ya el Tribunal de Trabajo; los juzgados de Familia Nº 1 y 2; los juzgados civiles Nº 1 y 2; los juzgados de Garantías Nº 1 y 2 y el Juzgado en lo Correccional.

Asimismo, el nuevo edificio alberga a las dependencias de Intendencia, Alcaidía, depósitos y archivos, Archivo del Programa de Destrucción de Expedientes (PRODE), Mandamientos y Notificaciones, Sala de Monitoreo, Biblioteca y las Subdelegaciones de Arquitectura, Sanidad, Administración e Informática.

El proceso de mudanza había comenzado el lunes 21 de septiembre, con el traslado de las instalaciones del Juzgado de Familia 1.

Histórico edificio ubicado en Rufino Fal 2943

Restitución y cesión

Desde el organismo se explicó también que la reorganización edilicia no solo centralizó los organismos en una única sede, sino que permitió desocupar tres inmuebles.

Según se detalló, el inmueble alquilado de Moreno 3157 ya fue restituido a sus propietarios, el de Rufino Fal 2943 se encuentra en proceso de devolución y el de Coronel Suárez 2636 fue cedido al Municipio en el marco del convenio que posibilitó la obra.

Inmueble municipal donde funcionó el Tribunal del Trabajo hasta el mes pasado

De esta manera, se precisó que "el nuevo esquema optimiza la infraestructura judicial del departamento judicial y reordena el patrimonio edilicio en la ciudad".

Sobre el proceso de devolución de la propiedad ubicada en Rufino Fal 2943, si bien no se dieron precisiones, recién se concretaría a fin de año, ya que hasta entonces siguen funcionando en el lugar las fiscalías y la defensoría.

Ese inmueble pertenece a la Asociación de las Damas Vicentinas que alquila el espacio para el funcionamiento de las dependencias judiciales mediante un contrato que tiene vigencia hasta diciembre de 2026 inclusive.