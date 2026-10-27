Complejos olavarrienses recibieron el Nacional de Menores

Representantes de todo el país dijeron presentes en la Ciudad para ser parte del Torneo Nacional de Menores que tuvo lugar en tres complejos de Olavarría y alrededor de 300 deportistas.

Chingoland, Serrano Pádel y Parking Pádel albergaron la competencia nacional que había tenido su fase Provincial en Mar del Plata y recibió once categorías formativas y contó con la colaboración organizativa de la Academia Evy Pereyra.

En lo que respecta a resultados, la dupla Zubiaurre y Ulloa se consagró en D2 SEG A; Buche y Stoessel en D5; Pagella y Martínez en D3; Colasurdo y Ezio en D2 SEG B; Cherruti y Martínez en D2 SEG C y Cachon Cayetano en D1.

En Ascenso D1, el triunfo fue para González y Composte; en Séptima Sub14 se impusieron Iturregui y Fernández Urrutia y en Séptima Sub18, Roldán y García.

En Séptima Damas, la victoria fue para Ibáñez y Gagna y en Sexta Caballeros, para Morales y Molares. Por último, en Vale Todo, Lencina y Montenegro se quedaron con el trofeo.