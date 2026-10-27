El consumo retrocedió 0,8% en septiembre y confirmó un relativo estancamiento

El consumo de los hogares en bienes y servicios finales registró durante septiembre una caída de 0,8% en la comparación interanual y una variación desestacionalizada de apenas +0,05% frente al mes previo, lo que confirma un cuadro de relativo estancamiento en la actividad comercial.

De acuerdo con el informe mensual elaborado por el Departamento de Economía de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el Indicador de Consumo (IC) acumula una baja de 0,5% en comparación con el mismo período del año anterior. Asimismo, la serie desestacionalizada se mantiene oscilando en torno a niveles similares a los de fines de 2024 y se ubica un 2% por debajo de su pico registrado a inicios de 2025.

El relevamiento estimó que el ingreso nominal promedio por hogar alcanzó los $ 3.389.000 en septiembre, lo que representó un modesto avance real del 0,1% respecto de agosto. Por su parte, el índice de inflación exhibió una aceleración mensual al ubicarse en 1,9% (frente al 1,7% registrado el mes anterior), con una variación interanual acumulada del 33,4%.

En paralelo, el informe destacó el impacto negativo del retroceso del crédito en términos reales. A excepción de las líneas hipotecarias -que conservan una tendencia alcista aunque atenuada-, tanto las tarjetas de crédito como los préstamos personales y prendarios prolongaron una senda de contracción que limita severamente la adquisición de bienes durables.

Comportamiento dispar por sectores



El desempeño sectorial reflejó marcadas diferencias entre los distintos rubros evaluados por la entidad empresaria:

Transporte y vehículos : experimentó un marcado desplome interanual de 5,5% (-0,8 puntos porcentuales de incidencia en el índice), traccionado por la menor cantidad de patentamientos de automóviles.

: experimentó un marcado desplome interanual de 5,5% (-0,8 puntos porcentuales de incidencia en el índice), traccionado por la menor cantidad de patentamientos de automóviles. Recreación y cultura: sufrió un retroceso del 3,4% en comparación interanual.

sufrió un retroceso del 3,4% en comparación interanual. Indumentaria y calzado : anotó una contracción interanual estimada en 1,5%.

: anotó una contracción interanual estimada en 1,5%. Consumo masivo : los productos de consumo masivo y alta rotación cedieron 1,2% en comparación con septiembre de 2025 y retrocedieron 1% contra agosto.

: los productos de consumo masivo y alta rotación cedieron 1,2% en comparación con septiembre de 2025 y retrocedieron 1% contra agosto. Resto de rubros : disminuyó 1,1% interanual, situándose en niveles apenas superiores a los previos a la pandemia.

: disminuyó 1,1% interanual, situándose en niveles apenas superiores a los previos a la pandemia. Vivienda, alquileres y servicios públicos: resultó el único capítulo con variación positiva, al registrar una suba interanual del 5,2%, impulsada principalmente por la mayor demanda de energía eléctrica.

(Agencia DIB)