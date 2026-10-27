Ignacio Cardiello participará de un proyecto escultórico en Chile

El escultor y artista plástico olavarriense, Ignacio Cardiello, fue seleccionado recientemente para participar y representar al país con un proyecto escultórico en el XXX Simposio Internacional de Esculturas De Valdivia, en Chile que se desarrollará del 17 al 27 de noviembre.

Su obra será trabajada en granito, recurriendo y transmitiendo la técnica del tallado y los saberes de un oficio tan antiguo como lo fue el de los Picapedreros, actividad que realiza desde su Taller desde hace 9 años.

Este evento tiene como objetivo promover la creación de obras escultóricas inéditas realizadas in situ; así como la promoción de la convivencia profesional entre los y las participantes. La edición 2026 tiene un carácter conmemorativo, debido a que el 22 de mayo de 2026 se cumplieron 66 años del terremoto de Valdivia de 1960, el sismo de mayor magnitud registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad (9,5 Mw) que afectó a más de 40 ciudades y transformó profundamente la geografía y la memoria de Valdivia.



El proyecto buscará la construcción de un espacio público permanente que permita poner en valor, preservar y transmitir este legado a las futuras generaciones. El conjunto de obras dará origen a un nuevo espacio conmemorativo del terremoto de 1960 en lugares que serán definidos en conjunto con la Secretaria Comunal de Planificación (Secplan).