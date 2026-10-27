Llega la Feria de Halloween al Paseo de Artesanos

El Municipio de Olavarría invita a la comunidad a disfrutar de la Feria de Halloween en el Paseo de Artesanos, ubicado en la plaza central (Rivadavia y San Martín).

La propuesta, organizada desde la Subsecretaría de Cultura, se desarrollará desde el viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, a partir de las 10:00 horas.

Durante las tres jornadas, vecinos y vecinas podrán recorrer los puestos de artesanos y artesanas locales, con productos temáticos y propuestas especiales por Halloween. La entrada es libre y gratuita.