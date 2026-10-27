Falta de luz solar: cómo impacta en el ánimo y la salud mental

El efecto del Super Niño en el clima ha generado que en Olavarría y gran parte del país en los últimos meses no hayan existido prácticamente los días soleados y la primavera transite con nubes y lluvia la mayor parte del tiempo. Otra de las secuelas, según los especialistas, tiene efecto en la salud mental y el estado de ánimo de muchas personas.



La psicóloga Claudia Montero explicó que esta situación tiene una explicación y se la cataloga como Trastorno Afectivo Emocional (TAE) y es un tipo de depresión relacionada con los cambios de estación, que generalmente aparece en otoño e invierno, desaparece en los meses de verano y puede generar cambios en cómo se sienten las personas.



“Como todo reloj biológico, hay momentos en que los días sin sol son normales. El problema es que acá hace muchos meses venimos así y en psicología tiene una definición”, indicó sobre el TAE.



La especialista en salud mental detalló que altera el cerebro por dos razones: cambios en la melatonina y la serotonina.

“La melatonina, que son neurotransmisores, sube y te da más sueño, cansancio y ese característico “bajón” que muchos hablan, mientras que la serotonina baja y hace que nos pongamos más ansiosos, tristes e irritables”, explicó sobre la combinación de cambios que se dan biológicamente como consecuencia de la ausencia del sol.



En ese sentido, resaltó que “es normal tener mucho más cansancio, querer dormir más, tristeza, ganas de comer cosas dulces, menor concentración. Te dan más ganas de no hacer nada”.



Montero señaló que se debe a que desencadena una reacción en el cerebro que, al no haber luz solar, “no entiende que está de día, entonces no sube el cortisol ni la serotonina y busca volver a dormir”.



Sobre qué hacer para contrarrestar esos efectos, recomendó caminar de 20 a 30 minutos por las mañanas para “activar” el cerebro, estar cerca de la ventana y aprovechar los pocos momentos de sol y exponerse a su luz. Además, destacó la importancia de acostarse y levantarse regularmente a la misma hora.



“Hay que moverse, caminar, ir al gimnasio, salir al patio. Se baja mucho la vitamina D, que es una de las vitaminas más importantes de todas, entonces genera muchas reacciones, hasta que nos duelan más los huesos”, afirmó.



De todas formas, explicó que ante una falta de ánimo o cualquier otro signo de alarma en salud mental, hay que consultar con un profesional.