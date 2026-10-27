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Buenas marcas para atletas de Olavarría en el CeNARD

Atletas de Olavarría dijeron presentes, el pasado fin de semana, de un importante certamen en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y fue con destacados resultados.

Martes, 27 de octubre de 2026 a las 11:24

Por Redacción

Representantes de CB Running compitieron en el Torneo “Roberto Cavanna” que organizó la Federación Atlética Metropolitana.

Alejo Aranda, Pía Siris, Valentina Martin, Valentino Lima, Bruno Pezet Paz y Nicolás Pezet Paz representaron a la ciudad en el importante certamen que tuvo lugar en el CeNARD.

 

 

Dentro de las actuaciones destacadas, Nicolás Pezet Paz mejoró su marca en los 800 metros y finalizó la prueba con 1:59.00 que le valieron el 6° puesto de la clasificación, también hubo mejores marcas para Valentino Lima -10:49.39- y Bruno Pezet Paz -9:50.08- en los 3000 metros, una de las pruebas destacadas del evento que contó con un centenar de participantes.

Alejo Aranda, por su parte, compitió en las pruebas de 2400 y 200 metros Sub14.

 

 

Entre las Damas, Pía Siris corrió la prueba de 200 metros y su registro fue de 32.08 y Valentina Martin, en los 3000 metros, finalizó 18° entre 50 corredoras con un tiempo de 12:01.89.

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