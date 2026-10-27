Abigeatos: el Municipio cerró un camino y la Sociedad Rural salió a repudiarlo



Productores ganaderos se mostraron enojados e indignados por la decisión del Municipio de colocar montículos de tierra en una calle detrás del terraplén, sector que viene siendo blanco de hechos de abigeato y costosas roturas de alambrados.



Según expusieron, la medida llegó luego de que ellos se presentaran en el Palacio Municipal para entregar copias de denuncias policiales y exigir acciones urgentes para frenar estos delitos.



En este marco, la Sociedad Rural se pronunció con un duro comunicado, al igual que el Foro de Seguridad Rural Argentino.



“Desde la Sociedad Rural de Olavarría manifestamos, una vez más, nuestra profunda preocupación por los graves hechos de abigeato que han sufrido productores agropecuarios de nuestro partido en las últimas semanas” expresaron desde la SRO.



“Estos hechos no representan solamente pérdidas materiales. Generan indignación, impotencia y una profunda sensación de desprotección en quienes trabajan y producen, y ven vulnerada su seguridad dentro de sus propios establecimientos. Exigimos medidas de seguridad coherentes con la gravedad de la problemática” continúa el comunicado.



Al respecto consideraron “inadmisible” que “la respuesta sea la colocación de montículos de tierra en caminos aledaños para dificultar la circulación de quienes cometen estos delitos, en lugar de implementar medidas efectivas de prevención y seguridad”.



“La falta de reuniones del Consejo de Seguridad agrava la preocupación y evidencia la necesidad de retomar el trabajo conjunto entre las autoridades municipales, las fuerzas de seguridad, la Justicia y las instituciones del sector. La seguridad rural requiere prevención, coordinación y acciones concretas. Los productores necesitan respuestas, no soluciones improvisadas” concluyeron.



“Cerrar caminos no es combatir el abigeato”



Así se tituló el documento difundido por el Foro de Seguridad Rural Argentino tras los sucesos en Olavarría.



Desde el espacio sostuvieron que “las innumerables denuncias radicadas, sin respuestas satisfactorias en las investigaciones ni suficientes patrullajes preventivos, evidencian la necesidad de medidas eficaces contra el delito”, y consideraron que “los productores no pueden terminar siendo rehenes de la inseguridad, pagando con restricciones a su circulación la falta de respuestas de quienes deben protegerlos”.



“El abigeato se combate con investigación, prevención, patrullajes y acción judicial, no bloqueando caminos. Porque, si esta fuera una herramienta válida para combatir el delito, no podríamos circular por los caminos ni por las rutas de nuestra Patria” reflexionaron.



Al cierre del escrito, desde Fosera reclamaron “seguridad, justicia y respuestas concretas para nuestros productores rurales”.

