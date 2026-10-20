Pádel: Teo Gamondi se reunió con el Intendente 

En la jornada del último lunes, Teo Gamondi, quien recientemente integró la Selección Argentina en la América Pádel Cup, certamen en el que el combinado nacional accedió a la final, mantuvo una reunión con Maximiliano Wesner.

El encuentro entre el Intendente y el joven deportista olavarriense se concretó en Sala de Reuniones, donde el jefe comunal estuvo junto al secretario de Desarrollo de la Comunidad, Juan Pablo Arouxet. Gamondi estuvo acompañado por familiares.

El integrante del combinado “albiceleste” tuvo una destacada actuación sumando dos puntos gracias a las victorias en mixto y en el cuarto punto de la serie, en el que compartió pista con el cordobés Antonio Graupera.

Wesner destacó el presente del deportista olavarriense, quien además se encuentra en el puesto 40° del ranking argentino de la AJPP y reconoció y agradeció en representación del municipio de Olavarría, el ejemplo de Gamondi en el deporte.

Fuente: Prensa Municipal