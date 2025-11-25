La “Copa Homenaje Gonza Salías” tuvo una nueva edición

El pádel de Olavarría recordó a Gonzalo Salías con la disputa de una nueva edición de la “Copa Aniversario” en los diferentes complejos locales.

Los complejos locales recibieron un importante número de deportistas que dijeron presentes en el certamen recordatorio del destacado deportista olavarriense.

Luego de intensos días de actividades, el título en Segunda+Tercera, fue para Santiago Pineda y Javier López que vencieron en la final a Silverri y Martínez Bragado.

En la categoría superior de Damas, el título fue para Batista y Pizzano al imponerse a Longhini y Martínez.

Además, en Quinta ganaron Coria y Novello en Caballeros y Piazza y Alarco en Damas y en Sexta festejaron Pey y Barbosa en Caballeros y Del Valle y Otonello en la rama femenina.

Irigoyen y Feoli ganaron en Séptima Caballeros, Ávila y Leal en Damas y en la rama femenina de Séptima B, el título fue para Nagel, Buche.