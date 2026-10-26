Fútbol Local: ganó Estudiantes en el Pozo Serrano y llegó a sexto

La Liga de Fútbol de Olavarría definió dos nuevas posiciones de cara a la Reclasificación en otro de los duelos de la 11° y última fecha de la Fase de todos contra todos.

El “Bataraz” derrotó 3 a 1 a San Martín en el Pozo Serrano y alcanzó el sexto lugar de la clasificación al superar al “aurinegro” que culminó 7°.

Rodrigo Garro, Juan Masson e Ignacio Baldo en contra de su propio arco marcaron los goles del elenco dirigido por Mauricio Peralta, mientras que el gol del equipo de Sierras Bayas fue de Facundo Becker.

Estudiantes se medirá ante Colonias y Cerros en la Reclasificación y San Martín espera por su rival, aunque sabe que será local en el cruce (quedó séptimo, ya que puede ser alcanzado en puntos por Espigas pero ganó el partido entre sí).

La programación:

Martes:

20:00 hs.: Loma Negra vs. Ferro

20:00 hs.: Racing vs. Espigas

Fuente: prensa LFO