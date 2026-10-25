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Fútbol Local: tres partidos iniciaron la última fecha

El Torneo “Juan Domingo Marinangeli” puso en marcha la última fecha de la Fase Regular y en la jornada del domingo hubo empate en el “Clásico de los Pueblos” y clasificación de Municipales a Cuartos de Final.

Domingo, 25 de octubre de 2026 a las 17:43
Foto: Lu Coronel

Por Redacción

La competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría inició con la disputa de la 11° fecha y además de un clásico empatado se definió el cuarto y último clasificado a Cuartos de Final.

En el “Tano Stuppia”, Municipales ganó su cotejo y alcanzó el cuarto lugar de la tabla de posiciones por lo que no jugará Reválida.

Además, El Fortín festejó en el “Tete Di Carlo” ya sabiendo con anterioridad que enfrentará la Reclasificación con ventaja de localía por el quinto puesto. Enfrentará a Hinojo.

Por último, en el “Enrique De la Quintana”, el “Clásico de los Pueblos” terminó en empate. Hinojo había arrancado en ventaja y lo igualó Sierra Chica para evitar el primer festejo “Albiverde” del certamen.

Los resultados:

Embajadores 1 (Thiago González) - 2 (Alejandro Bianciotto y Leonardo Benito) El Fortín 
Municipales 3 (Franco Janson, Mateo Vitale y -en contra-) - 1 (Rafael Valeiras) Colonias y Cerros 
Hinojo 1 (Agustín Lara) – 1 (Isaías Aguirre) Sierra Chica

 

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