Newcom: festejo para Lobos y Lobitos en Tapalqué

Organizado por el Club Atlético Tapalqué, hubo newcom con consagración para dos de los representantes de Olavarría, ya que Lobos y Lobitos fueron campeones.

La competencia reservada para categorías +50 y +60 se jugó con la particularidad de que los partidos eran a un solo set de 21 tantos y fue con todas victorias para los dos equipos de Pueblo Nuevo.

En +50, Los Lobitos vencieron sucesivamente a Los Gallegos y Amigos de General Alvear, Cardales de La Madrid, Los Reconocidos y La Tribu de Azul y Serranos de Tandil.

El equipo estuvo compuesto por Valeria Palacios, Andrea Capparuccia, Gabriela Hohl, Patricia Caminos, Marcelo Alfieri, Gustavo Rysptra, Jorge Rojas y Juan Leal.

Por otro lado, Los Lobos en +60, derrotaron a Los Lobos derrotaron Amigos del Newcom y Santa Lucia de Azul, Tapalquilmes de Tapalqué y a Libertas en 2 oportunidades, en la clasificación y en la final.

Miriam Mosescu, Miriam Petrelle, Gladys Sanabria, Claudia Romero, Claudio Orsatti, Cirilo Moraga, Néstor López, Gerardo Aquino y Germán Urteaga integraron el plantel.