Denuncia por abuso en un boliche: carátula y secuestro de imágenes

La Fiscalía interviniente del Departamento Judicial de Azul lleva adelante una investigación penal por un hecho denunciado bajo la carátula de “abuso sexual con acceso carnal”, que habría ocurrido durante la madrugada del 24 de octubre en el boliche bailable Brandi.

La denunciante fue una adolescente de 17 años, quien manifestó haber sido víctima de un abuso sexual en un depósito ubicado dentro del predio del establecimiento.

Según indicó la Fiscalía, la persona señalada como presunto autor es un hombre que se desempeñaría como jefe de seguridad del lugar.

A partir de la denuncia, se dispusieron distintas medidas probatorias destinadas a esclarecer las circunstancias del hecho. En la mañana de este lunes, personal de la Sub DDI secuestró la grabadora de imágenes (DVR).

Tal como había informado Verte, entre el sábado y el domingo, se realizaron una revisión médica a la víctima, la recepción de declaraciones testimoniales y tareas de relevamiento y recolección de elementos de interés para la investigación, con la intervención de personal de Policía Científica y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Olavarría.

Asimismo, se libraron comunicaciones al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Olavarría, a la Asesoría de Menores e Incapaces y a la Subsecretaría de Seguridad municipal, a fin de poner en conocimiento de los organismos correspondientes la situación denunciada y solicitar la intervención de cada área dentro de sus respectivas competencias.

Además, remarcaron que “la causa se encuentra en etapa de investigación, con el objetivo de reunir y analizar los elementos de prueba necesarios para determinar las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder”.

La investigación se desarrolla bajo la calificación legal provisoria de “abuso sexual con acceso carnal, previsto en el artículo 119, tercer párrafo, del Código Penal”.

Se preserva la identidad de la adolescente involucrada, en resguardo de sus derechos.