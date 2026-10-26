Olavarría será sede del 47° Encuentro Diocesano y Zonal de Guías y Scouts (ENDIOZO), que se realizará los días 14 y 15 de noviembre de 2026 y reunirá a más de 600 participantes. Durante las dos jornadas compartirán actividades educativas, recreativas, espirituales y de servicio.



La organización del encuentro está a cargo del Grupo Scout Nuestra Señora de Fátima, junto con el trabajo de sus educadores y voluntarios, las familias y los jóvenes que participan de la institución. Para participar de la jornada, llegarán delegaciones de distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires, pertenecientes a la Zona 14 de Scouts de Argentina y a las comunidades guías de la Zona Nair de la Asociación de Guías Argentinas.



Además, el encuentro fue declarado de interés legislativo por el Honorable Concejo Deliberante que destacó la importancia de fortalecer la participación comunitaria y reconocer el trabajo que realizan estas organizaciones en la formación y acompañamiento de las nuevas generaciones.