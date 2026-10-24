Liga Sudamericana: debut con derrota para OTC y lesión para Sansimoni 

En Río de Janeiro, Oberá Tenis Club inició la temporada internacional y en su estreno del Grupo D, y además de la derrota sufrió la lesión del representante local.

El “Celeste” cayó 74 a 69 ante Defensor Sporting de Uruguay por la primera fecha del Grupo D de la Liga Sudamericana de Baloncesto.

El juego fue de mucha intensidad y cambios de liderazgo, que tuvo a los uruguayos más finos en los minutos finales.

El equipo misionero sufrió la baja de Sansimoni a mitad del tercer parcial, por una molestia en su pierna derecha cuando había jugado 11:29 minutos con 3 puntos, 2 asistencias y 2 recuperaciones.

Por otro lado, Agustín Brocal terminó el partido con 10 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia en 31:58 minutos de juego.