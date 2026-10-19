Liga Nacional: Sansimoni llegó a los 500 triples en la élite

Bruno Sansimoni sigue sumando hitos en su carrera profesional y en la primera victoria de Oberá Tenis Club de la temporada, llegó a los 500 triples en su carrera.

El perimetral olavarriense alcanzó los 500 triples convertidos en la Liga Nacional de Básquet, una cifra que consiguió en el triunfo de Oberá Tenis Club frente a San Lorenzo de Almagro por 78 a 73.

El jugador surgido de Estudiantes de Olavarría tuvo una destacada participación en el encuentro, con 14 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 1 robo en 23:56 minutos en la cancha.

Sansimoni fue uno de los principales argumentos para que el equipo misionero que mostró solidez en el cierre de las acciones en el gimnasio del elenco capitalino sume su primera victoria.

Además, Agustín Brocal jugó 26:23 minutos con 7 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 2 robos.

La mención de La Liga Nacional por el logro de Sansimoni: