Rechazan críticas del ministro de Salud de la Nación a la colegiación médica



El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresó su preocupación por las declaraciones del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, quien durante su participación en el AmCham Health Forum 2026, cuestionó la obligatoriedad de la colegiación médica y los aportes que realizan los profesionales para ejercer su actividad.



La institución advirtió que avanzar hacia la desregulación del ejercicio profesional podría profundizar la precarización laboral y poner en riesgo la calidad de la atención sanitaria.



A través de un comunicado, la entidad sostuvo que reducir la función de los colegios médicos a un “mero costo económico para los matriculados implica desconocer su responsabilidad legal, ética y sanitaria”. En ese sentido, señaló que el debilitamiento de estas instituciones podría tener consecuencias directas sobre la seguridad de los pacientes y los mecanismos de control del ejercicio profesional.



“Lejos de ser un obstáculo para la libertad de trabajo, la matriculación se constituye como una herramienta fundamental para garantizar el ejercicio ético y responsable de la medicina”, afirmó el Colegio, al destacar el papel de la colegiación en la protección de la salud pública y en el control de los profesionales nacionales y extranjeros.



En el comunicado en cuestión también se remarcó que los colegios médicos cumplen una función de respaldo a los profesionales, “a través de la defensa jurídica y deontológica, el asesoramiento ante conflictos laborales, la formación continua y el acompañamiento frente a situaciones de vulnerabilidad”. En ese marco, advirtió que la eliminación o el debilitamiento de estas estructuras “dejaría a los médicos en una posición de mayor indefensión frente a prestadores y empresas del sector”.



En referencia a la colegiación, la entidad sentenció que “sin ella se profundizaría la precariedad laboral”, y cuestionó que la desregulación sea presentada como una respuesta a los problemas que atraviesa el sistema sanitario, en un contexto marcado por las dificultades de financiamiento y el deterioro de las condiciones de trabajo.



Frente a este escenario, el Colegio de Médicos bonaerense consideró que cualquier reforma del sistema de salud debe contemplar la participación de las entidades profesionales, respetar sus competencias legales y fortalecer los mecanismos de regulación y protección. Asimismo, sostuvo que “el debate sobre los costos sanitarios no puede avanzar en detrimento de instituciones que cumplen una función pública esencial y cuyo funcionamiento está garantizado por las constituciones provinciales”.



Finalmente, la entidad reafirmó su posición en defensa de la colegiación médica y vinculó esa tarea con la protección de los profesionales y de la población. “Defender la colegiación médica es defender la dignidad profesional, el ejercicio responsable de la medicina y la seguridad de los pacientes”, concluyó.



