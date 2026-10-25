Arranca la última fecha del Torneo “Juan Domingo Marinangeli” 

La Liga de Fútbol de Olavarría programó la disputa de la 11° y última fecha de la competencia oficial con todo por decirse en la previa a los Play-Off.

La undécima y última fecha de la fase regular, se disputará entre el domingo y el martes, con mucho en juego para los protagonistas.

Uno de los principales atractivos estará en la lucha por el primer puesto. Racing, Loma Negra y Ferro llegan con posibilidades de terminar en lo más alto de la tabla y quedarse con el número uno, una posición que les permitiría encarar los Play-Off con ventaja deportiva y un lugar en la Final por el título.

Además, en el Enrique De la Quintana se vivirá una nueva edición del “Clásico de los Pueblos” con Hinojo recibiendo a Sierra Chica en el enfrentamiento que más público convoca en el ámbito doméstico.

Por otro lado, la jornada terminará de definir los clasificados directamente a Cuartos de Final y a los equipos que serán locales en la Reclasificación.

La programación tendrá tres partidos el domingo, uno el lunes y dos el martes, con la particularidad de que los encuentros de Loma Negra ante Ferro y Racing frente a Espigas se disputarán en simultáneo para definir el ganador de la Fase Regular y el primer finalista del certamen, pero con todos los equipos buscando la mejor posición de cara a los Play-Off,

La programación:

Domingo:

12:00 hs.: Embajadores vs. El Fortín

13:00 hs.: Municipales vs. Colonias y Cerros

15:00 hs.: Hinojo vs. Sierra Chica

Lunes:

20:00 hs.: San Martín vs. Estudiantes

Martes:

20:00 hs.: Loma Negra vs. Ferro

20:00 hs.: Racing vs. Espigas