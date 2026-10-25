Estudiantes y Sport Club Trinitarios son los semifinalistas que le faltaban al Torneo Oficial

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División cerró los Cuartos de Final y ya tiene a los semifinalistas.

Sport Club Trinitarios venció 96 a 92 a Pueblo Nuevo en tiempo suplementario y dio la sorpresa en el Juan Manolio. Había sido empate en 83 al cabo de los primeros cuatro periodos.

En un muy disputado duelo, el equipo de Bolívar aseguró su presencia entre los cuatro mejores del certamen con una gran reacción en el segundo periodo que le permitió, primero llegar a dominar en el último parcial, empatar en la última bola del partido y ser dominador en los cinco minutos extras.

Había sido muy favorable el inicio de Pueblo Nuevo, que rápidamente logró una decena de puntos de diferencia, pero nunca se sintió cómodo y siempre permitió la reacción de la visita que terminó festejando.

Nicolás Lorenzo en el “Lobo” y Tadeo Junco en la visita fueron los máximos anotadores con 38 puntos.

Por otro lado, en el Minigimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes no tuvo complicación alguna para derrotar a Deportivo Argentino. Fue por 77 a 31 para cerrar la serie 2 a 1.

El “Bataraz” que tuvo la presencia de jugadores mayores, que no había sucedido en Pehuajó, tuvo a Valentino Cuadrillero como goleador con 18 puntos.

Definidos los clasificados, las Semifinales tendrán “clásico de la Ciudad” con Racing teniendo ventaja sobre el “albinegro” y la otra serie enfrentará a El Fortín y Sport Club Trinitarios.

Síntesis Pueblo Nuevo – Sport Club Trinitarios:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Suárez, D., Reyes, A. y Rincón, J.

Pueblo Nuevo (92): Barsi (9), Conte Velasco (12), Dupin (11), Lorenzo (38), Vázquez (15) -FI- Messina (2), Alberca (2), Alonso (3). DT- Cristian Sánchez

Sport Club Trinitarios (96): Morena (5), Junco (38), Álvarez Delgado (2), Briguez (8), Pasos Pérez (21) -FI- Cainzos (7), Maldonado (7), Levenbrik (8). DT- Marcelo Álvarez

Parciales: 25 – 19; 52 – 41; 65 – 60, 83 – 83 y 92 – 96