Torneo Regional Amateur: la ida del “Clásico de la Ciudad” terminó en empate

En el Buglione Martinese, Racing y Estudiantes terminaron igualados en los primeros 90 minutos de la segunda llave de Play-Off de la competencia que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A.

Racing y Estudiantes igualaron 2 a 2 en el partido de ida de Cuartos de Final y todo se definirá dentro de una semana en el estadio central del Parque Guerrero. Gonzalo Izaguirre y Román Garabento para el “Chaira” y Manuel Abentín y Manuel Garrido para el “bataraz” anotaron los goles.

Gran partido hubo en el Buglione Martinese porque se enfrentaron los dos mejores planteles de Olavarría y fue con momentos de buen fútbol y otros que no tanto, hubo llegadas, patadas, protestas, goles y suspenso hasta el mismismo final.

Tan solo 5 minutos bastaron para predecir lo que sería la fría tarde de octubre en la Ciudad. Barberini avisó para los locales y para el "Bata", Abentin y Peralta que tuvo el gol con su remate, pero despejaron en la línea.

Hasta el gol de Racing, decayeron las emociones y el partido entró en un bache, pero a los 29´, y de pelota parada, los dirigidos por Carlos Tavare se pusieron en ventaja. Gonzalo Izaguirre apareció en el área chica para con su pie derecho, conectar el centro que Marin envió desde la derecha.

Párrafo aparte para Barberini que en su estreno como titular con la de la “Estrellita” fue el gran protagonista de la primera mitad. No le cobraron un penal al comienzo de las acciones y cerca del final se fue expulsado por una supuesta agresión un defensor “albinegro” que solamente vio el árbitro.

Tras el descanso largo, hubo media hora donde Estudiantes controló la pelota, pero no generó chances y Racing buscó sentenciar la historia con alguna contra sin demasiada claridad.

Pero el clásico dejó para el final las emociones y Manuel Abentin, en la única situación que le quedó abrió el marcador para la visita. A los 78´, Vignale se hizo cargo de un tiro libre, envió la pelota al área y Abentín aprovechó el rebote que Vivas dejó al cabezazo de Masson, para el gol.

Ya con tiempo cumplido y jugando la adición, Estudiantes que había desperdiciado una contra en los pies de Peralta -no definió bien-, se puso en ventaja. Otra vez de pelota parada, Vignale se hizo cargo del envío, Vitale conectó el centro y tras la reacción del arquero, apareció Manuel Garrido para empujar la pelota y que terminara en el fondo de la red cuando iban 92´.

Y cuando todo era felicidad en la visita, Román Garabento cambió penal por gol a los 95´ para poner cifras definitivas a los primeros 90 minutos del clásico de la Ciudad que definirá el clasificado a Semifinales dentro de siete días.

Síntesis Racing – Estudiantes:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Valentín Pompei

Racing (2): Rodrigo Vivas; Mateo Gómez Navarro (F. Tucker), Gonzalo Izaguirre, Sebastián Álvarez, Ayrton Palmieri; Santiago Izaguirre (R. Garabento), Manuel Scacheri, Braian Bortolotti; Quimey Marin (N. Hadad); Pablo Mujica y Vicente Barbieri. DT- Carlos Tavare

Estudiantes (2): Ramiro Biscardi; Diego San Julián, Manuel Garrido, Elías Errobidart (E. Leguizamón), Gerónimo Candia (F. Vignale), Juan Areco, Bruno Peralta (B. Zalazar), Franco Peralta (J. Masson); Manuel Abentín y Joaquín Stular. DT- Roberto Orsatti

Amonestados: Bortolotti (RAC); Errobidart, Areco (CAE)

Expulsados: Barberini (RAC)

Goles: 29' PT Gonzalo Izaguirre (RAC); 33' ST Manuel Abentin (CAE); 45'+2 ST Manuel Garrido (CAE); 45'+5 ST Román Garabento (RAC)