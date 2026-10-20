Estudiantes perdió en Pehuajó y hay tercer partido





La competencia organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría tuvo acción en Pehuajó y fue con derrota para Estudiantes y habrá desempate.

El “Bataraz” cayó 49 a 43 ante Deportivo Argentino en Pehuajó y no pudo asegurar su clasificación a las Semifinales del certamen oficial.

En un partido con muy bajo goleo, que tuvo al “Bata” dominando solo los primeros 10 minutos, el conjunto local repartió su goleo y tuvo como jugador destacado a Santino Capo Veinticinco que aportó 14 puntos.

Con un equipo repleto de juveniles, el elenco olavarriense tendrá una nueva posibilidad de clasificación cuando la serie regrese al Maxigimnasio del Parque Guerrero en el tercer y definitorio punto de los Cuartos de Final.

Síntesis Deportivo Argentino – Estudiantes:

Estadio:

Árbitros:

Deportivo Argentino (49): González (4), Gelves (12), Formiconi (8), Capo Veinticinco (14), Campaña (9) -FI- Testa (0), Stella (2), Maffioli (0). DT- Diego Viñales

Estudiantes (43): Ulloa Menchi (12), Sánchez Savi (6), Cuadrillero, V. (5), Cuadrillero, R. (5), San Martín (3) -FI- Santilli Crespo (3), Virgile Ancarani (1), Paiz (6), Mosescu (2). DT- Mauricio Beltramella

Parciales: 7 – 13; 26 – 19; 39 – 33 y 49 – 43